Considerato da molti giocatori come un vero e proprio punto di riferimento per i giochi di ruolo open world , Oblivion può contare su di un'ambientazione estremamente ampia e suggestiva, nonché su di una struttura ricca di quest secondarie che aggiungono grande spessore al pacchetto.

Dopo anni di rumor non confermati, il rifacimento è stato finalmente confermato e ci permetterà di fare ritorno nel cuore di Tamriel, nell'ambito di un'avventura tecnicamente ridisegnata per l'occasione e dotata di prestazioni ottimizzate per le piattaforme di attuale generazione.

Come annunciato da Bethesda, ecco la presentazione di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered , l'atteso remake del quarto capitolo della saga RPG, pubblicato originariamente nel 2006 ma dotato ancora di un grande fascino per i tantissimi appassionati del franchise.

Il trailer

Pubblicato in questi minuti, proprio come annunciato da Bethesda, il trailer di presentazione di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered ci ha portato dietro le quinte del progetto, fra ambizioni e nostalgia, ponendosi esattamente come il reveal che ci aspettavamo di vedere.

A conferma delle voci che si sono susseguite nelle ultime settimane, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è disponibile da ora, con un clamoroso shadow drop che non mancherà di entusiasmare i tantissimi utenti che aspettavano di potersi cimentare nuovamente con il gioco.

La remaster include anche le espansioni Shivering Isles e Knights of the Nine, insieme a tutti i contenuti scaricabili aggiuntivi realizzati per l'originale. Naturalmente gli abbonati a Xbox Game Pass potranno effettuare il download senza costi aggiuntivi.