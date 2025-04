L'avventura piratesca Trident's Tale ha una data di uscita, svelata con un trailer gameplay

Il trailer di Trident's Tale

Trident's Tale sarà disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S a partire dal 22 maggio 2025.

Nel video che trovate poco sotto, lungo poco più di un minuto, vedete la protagonista di Trident's Tale - Ocean - che esplora varie ambientazioni. La giovane è una "simpatica canaglia" che sta cercando di salvare il nonno. Per farlo dovrà affrontare un esercito di scheletri usando un classico armamentario di strumenti da guerra pirateschi, come una sciabola e una pistola.

Possiamo vedere anche che ci sarà modo di cambiare l'equipaggiamento di Ocean, così come personalizzare la nave, sia per dargli un aspetto unico che per potenziarne le statistiche.

Non mancano inoltre i combattimenti in mare. La nostra nave potrà veleggiare tra le onde lanciando cannonate e cercando di evitare quelle avversarie. Vediamo anche che potremo combattere contro navi fantasma e mostri marini giganteschi.

