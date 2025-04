RuneScape: Dragonwilds ha debuttato in testa alla classifica Steam, superando fenomeni come Schedule I e R.E.P.O.: si tratta del nuovo action RPG a base cooperativa sviluppato da Jagex, un team di sviluppo che fino a qualche tempo fa non sembrava passarsela benissimo, e invece...

Rispetto alla top 10 della settimana scorsa, le novità sono parecchie: il debutto in prima posizione di RuneScape: Dragonwilds, naturalmente, ma anche l'ottima terza posizione fra i giochi più venduti di Last Epoch, l'action RPG sviluppato da Eleventh Hour Games e appena giunto alla Stagione 2.

Baldur's Gate 3 mantiene la sesta posizione, forte dell'ultimo aggiornamento che ha segnato la fine dei contenuti post-lancio per il gioiello firmato Larian Studios, team che ora potrà concentrarsi sui suoi prossimi progetti.