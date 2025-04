Blue Prince debutta nella classifica Steam, ma la vetta è lontana

Al terzo posto assistiamo al ritorno in grande stile di Red Dead Redemption 2 , che è attualmente protagonista di una speciale promozione su Steam: è possibile acquistare il capolvoro firmato Rockstar Games per soli 14,99€ anziché 59,99€, con uno sconto del 75%.

Non hanno invece bisogno di spinte due dei fenomeni del momento sulla piattaforma digitale Valve, ovverosia Schedule I e R.E.P.O , che si trovano rispettivamente in prima e in seconda posizione fra i giochi più venduti.

Blue Prince ha fatto il proprio debutto nella classifica Steam , accontentandosi però dell'ottava posizione: per il momento la pur splendida avventura sviluppata da Dogubomb non è riuscita a fare di meglio, ma magari potrebbe risalire nei prossimi giorni.

The Last of Us Parte 2 già fuori dalla top 10

Dopo l'esordio in quarta posizione nella classifica Steam, The Last of Us Parte 2 Remastered è già uscito dalla top 10, ed è davvero un peccato considerando l'ottimo lavoro svolto da Nixxes e Iron Galaxy Studios: attualmente il gioco si trova in tredicesima posizione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Monster Hunter Wilds continua invece a macinare numeri solidi, se consideriamo che nell'ultima settimana è sceso soltanto di un gradino e resiste all'interno della classifica, in questo momento al settimo posto.