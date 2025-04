Apple rivoluziona l’addestramento dell’IA su iPhone: ecco come funziona il nuovo sistema che protegge la privacy

Apple ha svelato un innovativo sistema per migliorare Apple Intelligence direttamente sui dispositivi degli utenti, con l'obiettivo di rendere l'IA più precisa senza compromettere la privacy. In un report pubblicato sul sito ufficiale della Apple Machine Learning Research, l'azienda ha illustrato nei dettagli il nuovo approccio: utilizzare dati sintetici raffinati attraverso un confronto locale con email reali.

Addestramento avanzato senza invadere la privacy

Fino ad oggi Apple si è basata principalmente su dati sintetici per addestrare le funzioni di intelligenza artificiale integrate in Siri e nei futuri strumenti Apple Intelligence. Tuttavia, secondo gli stessi ingegneri di Cupertino, questi dati artificiali non riescono sempre a cogliere le sfumature del linguaggio reale, soprattutto per funzionalità complesse come i riassunti delle email.

Generazione di diverse varianti di messaggi sintetici

Per risolvere il problema, Apple ha sviluppato una tecnica innovativa. Il sistema crea un ampio set di email artificiali che coprono una vasta gamma di situazioni comuni, ad esempio "Vuoi giocare a tennis domani alle 11:30?". Queste email non derivano da messaggi reali, ma vengono elaborate in forma di "embedding", cioè rappresentazioni numeriche che descrivono le caratteristiche linguistiche e tematiche del testo.