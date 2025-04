Xbox Game Pass perderà sei giochi alla fine di aprile

Oltre alle novità in arrivo per gli abbonati nella seconda metà del mese, Microsoft ha svelato anche i giochi che lasceranno il catalogo di PC e Xbox Game Pass il 30 di aprile . In totale parliamo di sei giochi, tra cui Sniper Elite 5.

Avete pochi giorni per recuperare questi titoli

Come da prassi tutti i giochi elencati qui sopra saranno disponibili per l'acquisto a un prezzo scontato del 20% su Xbox Store (salvo offerte più vantaggiose) nei giorni antecedenti la rimozione da PC e Xbox Game Pass. Un'iniziativa conveniente nel caso vogliate continuare a giocarci anche dopo che verranno rimossi dal catalogo del servizio di Microsoft.

Uno scatto da Have a Nice Death

Come accennato in apertura, la compagnia di Redmond oggi ha svelato anche i giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di aprile. Parliamo di una line-up interessante, che include tra gli altri anche l'atteso Clair Obscur: Expedition 33, Dredge e Call of Duty: Modern Warfare 2.