Baldur's Gate 3: Patch 8 è disponibile, l'aggiornamento finale si presenta con un trailer e tantissime novità

Larian Studios ha annunciato che la Patch 8 di Baldur's Gate 3 è finalmente disponibile : l'aggiornamento finale per il celebre RPG è dunque in distribuzione da oggi e dovrebbe essere scaricabile e installabile da tutti in queste ore su PC, PS5 e Xbox Series X|S .

Le maggiori novità introdotte con la Patch 8

La Patch 8 di Baldur's Gate 3 è l'aggiornamento finale e rappresenta una sorta di congedo di Larian di fronte ai tanti utenti dell'RPG, e si tratta davvero di un regalo molto ricco, considerando la grande quantità di contenuti introdotti: per presentarlo al meglio, come successo in altre grandi occasioni per il gioco in questione, c'è anche il corto animato di Spud Gun Studios visibile qui sotto.

Tra le aggiunge principali, il nuovo aggiornamento introduce il cross-play fra PC, Mac, Xbox Series X|S e PS5, con gli utenti che possono ora giocare in multiplayer insieme anche attraverso piattaforme differenti, con anche la possibilità di trasferire i progressi da una versione all'altra.

Per attivare il cross-play è necessario selezionare il tab apposito all'interno della sezione "Multiplayer" del menù principale, inoltre è possibile creare delle lobby multiplayer attraverso l'opzione specifica nella sezione multiplayer. C'è da considerare che, se si usa una mod, è necessario che tutti i giocatori partecipanti abbiano installata la stessa versione di questa.

La Patch 8 introduce la modalità Foto, che consente ovviamente di scattare screenshot più precisi ed elaborati, con diverse opzioni per la fotocamera virtuale che consentono di modificare vari aspetti di personaggi e scenari nell'immagine e applicare vari effetti.

Tra le novità maggiori in termini di contenuti ci sono ben 12 nuove sottoclassi introdotte con la patch, ovvero le seguenti:

Path of the Giant Barbarian

College of Glamour Bard

Death Domain Cleric

Circle of Stars Druid

Arcane Archer Fighter

Way of the Drunken Master Monk

Oath of the Crown Paladin

Swarmkeeper Ranger

Swashbuckler Rogue

Shadow Magic Sorcerer

Hexblade Warlock

Bladesinging Wizard

Le sottoclassi si sbloccano una volta raggiunto il livello adatto a sbloccare la classe corrispondente, come ulteriore evoluzione di quest'ultima.

Un'altra aggiunta che risulta di grande importanza è l'implementazione del multiplayer con schermo condiviso su Xbox Series S: per lungo tempo, questa modalità è risultata essere un grosso ostacolo tecnico, tanto da aver ritardato il lancio di Baldur's Gate sulle console Microsoft finché la compagnia ha non ha concesso una deroga speciale a Larian, facendo uscire il gioco con tale opzione su Series X ma non su Series S, cosa che viene infine corretta con questo update.

Riceve un aggiornamento anche il toolkit ufficiale per la creazione delle mod in Baldur's Gate 3, oltre a diversi miglioramenti applicati all'interfaccia e numerose correzioni di bug e problemi.