Non solo Baldur's Gate 3, ma anche Baldur's Gate: Enhanced Edition 1 e 2 stanno per essere aggiornati

Beamdog ha annunciato l'arrivo di un aggiornamento di Baldur's Gate: Enhanced Edition 1 e 2 . Si tratta in realtà di un DLC, chiamato Reflections Of Myth & Valor , che aggiungerà dei ritrati realizzati dall'artista Mike Sass ai due giochi. Sarà disponibile su Steam, GOG ed Epic Games Store il 29 aprile, insieme ad altri due ritratti gratuiti, appartenenti ai vincitori del concorso per il 25° anniversario del primo capitolo, risalente al 2023.

I ritratti

Insomma, pare che l'intera serie Baldur's Gate sia in qualche modo viva e vegeta, visto che proprio ieri Larian Studios ha annunciato l'arrivo di un nuovo aggiornamento per Baldur's Gate 3.

Le foto originali inviate al concorso dai vincitori

Ecco i ritratti dei vincitori in Baldur's Gate: Enhanced Edition

"Per celebrare il 25° anniversario di Baldur's Gate, qualche tempo fa nel 2023, abbiamo organizzato un Concorso per la Community con l'artista Mike Sass, che lavorò al gioco, per dare ai nostri giocatori un'opportunità unica: quella di vedere i propri ritratti trasformati nello stile grafico di Baldur's Gate e aggiunti al gioco." Spiega l'annuncio ufficiale, che poi passa a chiarire com'è nata l'idea del nuovo DLC.

"Moltissimi fan hanno partecipato al Concorso, e in tanti desideravate che Mike disegnasse più di due ritratti. Quindi abbiamo evocato un Genio e lui ha esaudito il vostro desiderio (anche se il Genio si è decisamente preso il suo tempo), con il pacchetto di ritratti Reflections Of Myth & Valor in arrivo su Steam, GOG ed Epic Games Store il 29 aprile, insieme ai ritratti gratuiti dei due vincitori del Concorso."

Qui l'annuncio spiega che i due download saranno separati. Quindi spiega i contenuti di Reflections Of Myth & Valor, che "permetterà di personalizzare l'aspetto del vostro personaggio con sedici ritratti nuovissimi che rappresentano l'enorme varietà di classi, sottoclassi, razze e allineamenti per cui i giochi della serie Baldur's Gate sono famosi."