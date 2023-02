Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Mike Sass, autore dei ritratti originali, farà quello dei giocatori

Per festeggiare il 25° anniversario del primo Baldur's Gate (fu pubblicato nel 1998), Beamdog ha organizzato un concorso che coinvolge Mike Sass, l'autore dei ritratti dei personaggi visti nell'originale. Sostanzialmente chi vincerà sarà ritratto dall'artista e sarà inserito in Baldur's Gate I e II: Enhanced Edition

Sass ha realizzato i ritratti, tra gli altri, di Minsc, Dynaheir, Jaheira, Khalid, Edwin e Viconia. Per partecipare al concorso bisogna spedire un proprio ritratto a social@beamdog.com. Oltre alla foto, bisogna anche rispondere ad alcune domande (nel corpo dell'email):

Qual è la razza, la classe e la storia del tuo personaggio? Qual è l'impresa di cui vai più fiero nei dieci anni in cui hai giocato a Baldur's Gate: Enhanced Edition? Se hai giocato il titolo originale più di venti anni fa, come ti sei sentito giocando all'Enhanced Edition?

Ovviamente dovete scrivere in inglese. Spedendo la foto, garantite a Beamdog la possibilità di utilizzarla e modificarla (anche perché altrimenti Sass non potrebbe trasformarla in un ritratto di gioco).

Per partecipare avete tempo dal 13 febbraio al 6 marzo 2023. Le foto saranno selezionate da Mike Sass.

I ritratti di Sass per Baldur's Gate

In linea generale, le foto dovranno essere di vostra proprietà, in formato digitale, una sola per persona e con luci naturali.