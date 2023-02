The Flash, nel trailer italiano del Super Bowl c'è il Batman di Keaton e non solo

The Flash si mostra finalmente con il trailer italiano trasmesso nel corso del Super Bowl 2023: nel video assistiamo al ritorno del Batman di Michael Keaton, ma non solo: le sorprese sono parecchie per un film che promette decisamente bene.

Nel video c'è davvero di tutto: il già citato Batman di Michael Keaton e quello di Ben Affleck, due Barry Allen appartenenti ad altrettanti universi, il generale Zod (ma NON il Superman di Henry Cavill, per assurdo) e la Supergirl di Sasha Calle, che sembra assolutamente strepitosa.

Il film, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 14 giugno, dovrebbe resettare l'universo cinematografico DC e farlo ripartire da capo secondo i piani degli attuali supervisori, James Gunn e Peter Safran, che fondamentalmente cancelleranno lo Snyderverse e le produzioni a esso collegate.

Come riportato alcuni mesi fa, Warner Bros. sta valutando diverse opzioni per il film con Ezra Miller a causa dei ben noti comportamenti dell'attore, e in tal senso Safran ha recentemente dichiarato che lui e Gunn si siederanno a un tavolo con Ezra non appena quest'ultimo avrà completato il percorso di riabilitazione che sta conducendo.