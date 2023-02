Doppiatori contro le intelligenze artificiali che imitano le loro voci

I doppiatori dell'industria dei videogiochi e di quella dei cartoni animati hanno preso posizione contro i siti che usando le intelligenze artificiali per copiare le loro voci e venderle senza alcuna autorizzazione. Tutto è partito venerdì scorso da Steve Blum, doppiatore conosciuto per aver dato la voce a Spike Spiegel nell'edizione inglese di Cowboy Bebop, che ha chiesto ai suoi fan di non acquistare la sua voce contraffatta.

Blum: "Ciao a tutti, so che le tecnologie legate all'intelligenza artificiale sono emozionanti, ma se vedete la mia voce, o quella di qualsiasi personaggio a cui presto la voce, offerta su uno di quei siti, sappiate che non gli ho dato il permesso e che non glielo darò mai. È davvero immorale. Apprezziamo il vostro supporto. Grazie."

Blum non è stato l'unico a condividere la sua preoccupazione per i siti che vendono voci copiate dall'intelligenza artificiale. A lui si sono aggiunti ad esempio l'attore Sean Schemmel, la voce inglese di Goku, e l'attrice Jennifer Hale, la comandante Shepard di Mass Effect, che ha commentato: "ESATTAMENTE e aggiungo: chiunque lo faccia senza il permesso dei doppiatori li sta danneggiando. Vi scongiuro di non farlo e di non supportare chi lo fa. Grazie."

"Concordo e dico che sono disgustato che il nostro lavoro di una vita venga piratato" ha aggiunto Charlie Adler (Red Guy di Cow and Chicken), "NESSUN sito ha avuto il permesso o è stato autorizzato a usare la mia voce rifatta con l'Intelligenza Artificiale o in altro modo! Sono stato avvisato ieri da fakeyou. Non ho mai dato il consenso alla vendita della mia voce. È una truffa!"

Al coro si è unito anche SungWon Cho, l'attore che ha interpretato Ratatoskr in God of War Ragnarok, che ha ribadito che, come gli altri, non ha mai dato l'autorizzazione per la vendita della sua voce.

Recentemente i casi del genere si stanno moltiplicando, con le intelligenze artificiali che stanno purtroppo mostrando il loro lato più oscuro: quello del loro utilizzo massiccio per truffe, falsi e scherzi, che sul web saranno incontrollabili data la natura dello stesso.