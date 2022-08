The Flash, Warner Bros. valuta diverse opzioni per il film con Ezra Miller

The Flash è a un bivio: Warner Bros. sta valutando diverse opzioni per il film con Ezra Miller, stando a quanto rivelato da The Hollywood Reporter, ed esiste addirittura la possibilità che l'intero progetto da 200 milioni di dollari venga cancellato.

Alcune settimane fa veniva dato per certo che Ezra Miller verrà fatto fuori dal DC Extended Universe dopo The Flash, ma in realtà sembra che il travagliato attore abbia ancora una chance: è tornato a casa dopo le ultime vicende che lo hanno coinvolto, sua madre si sta prendendo cura di lui e stanno valutando un aiuto professionale perché metta un po' d'ordine nella sua vita.

Ebbene, se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, ovverosia se Miller riuscirà a riprendere il controllo, il film arriverà come da programma nelle sale cinematografiche e ci sarà anche un press tour per promuoverlo in cui il protagonista fondamentalmente si scuserà di quanto accaduto finora.

Se invece la situazione per l'attore rimarrà problematica, Warner Bros. andrà avanti con il progetto ma provvederà a un recast che potrebbe concretizzarsi attraverso l'aggiunta di sequenze supplementari alla fine del film, sfruttando l'espediente del multiverso che funge un po' da base per la storia.

Infine, se il contraccolpo delle notizie legate alle vicende personali di Ezra Miller dovesse diventare ingestibile e trasformare The Flash in un vero e proprio problema per la casa di produzione, si procederà a malincuore a cancellarlo, come fatto di recente con Batgirl.