The Flash, Ezra Miller fuori dal DC Extended Universe dopo il film

The Flash sarà l'ultimo film di Ezra Miller nei panni del personaggio, a quanto pare: stando a un report di Deadline, le vicende personali dell'attore hanno convinto Warner Bros. a escluderlo dai prossimi progetti legati al DC Extended Universe.

A qualche mese dallo spettacolare trailer di The Flash al DC FanDome, arriva purtroppo un'altra brutta notizia per i fan degli eroi DC, che hanno salutato nell'ordine il Superman di Henry Cavill, il Cyborg di Ray Fisher e il Batman di Ben Affleck, che dovrebbe fare la sua ultima comparsa proprio in questa pellicola.

Coinvolto in diversi episodi controversi negli ultimi mesi, Ezra Miller è arrestato lo scorso marzo per molestie, poi di nuovo ad aprile per aggressione. Alcune settimane fa, infine, è fuggito insieme a una ragazza ed è stato accusato dai genitori di lei di averla fondamentalmente traviata.

Ezra Miller nei panni di Flash

Ovviamente la situazione non è delle migliori per l'attore e neppure per Warner Bros., che ha investito centinaia di milioni nei progetti che vedono coinvolto Miller, inclusa la saga di Animali Fantastici, e teme fortemente che le vicende personali dell'attore possano avere un impatto negativo sugli incassi di The Flash.