iPhone 14, Apple sta testando dei display OLED in vista della produzione di massa

iPhone 14 sarà equipaggiato con un display OLED anche nella versione standard, come già accaduto con la precedente generazione, e secondo un report Apple starebbe testando alcuni pannelli per decidere quale utilizzare prima di dare il via alla produzione di massa dello smartphone.

Qualche tempo fa si è parlato di un iPhone 14 senza notch e con hole punch nel display, ipotesi confermata da più parti, e si moltiplicano le voci secondo cui le differenze con il modello Pro quest'anno saranno meno rilevanti del solito.

La scelta del display si è rivelata delicata per un motivo ben preciso: l'azienda produttrice dello schermo, BOE, è finita al centro di una controversia alcuni mesi fa e in conseguenza di ciò Apple l'ha bandita dalla lista dei propri fornitori.

Pare tuttavia che i dirigenti della compagnia siano riusciti a riconquistare la fiducia di Cupertino, ottenendo l'approvazione dei propri display OLED in vista appunto della produzione di iPhone 14, con gli ordini che dovrebbero arrivare entro la fine del mese.

Rimane da capire quando Apple presenterà ufficialmente il nuovo iPhone. Ebbene, stando agli ultimi rumor il tradizionale evento per il reveal del dispositivo si terrà il 13 settembre.