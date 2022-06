Creative Assembly lavora a un FPS sci-fi: il team di Alien Isolation parla del nuovo gioco

Creative Assembly, noto anche in quanto autore di Alien Isolation, ha parlato con Edge Magazine dell'FPS sci-fi sul quale sta lavorando. Si tratta di un nuovo progetto legato a una nuova IP.

Il direttore dello studio Gareth Edmondson e il direttore creativo Alistair Hope hanno condiviso alcuni dettagli riguardo a questo nuovo progetto per ora senza nome. Sin dal 2018, il team che ha creato Alien Isolation ha lavorato su questo FPS sci-fi. Secondo Hope, il gioco vanta una grande "attenzione ai dettagli e all'autenticità" e si impegna a "comprendere il materiale di partenza". Purtroppo non sappiamo quale sia questo materiale di partenza.

"È la nostra nuova IP, è un mondo che stiamo creando e ovviamente ci stiamo impegnando molto e vogliamo davvero che sia tutto perfetto", aggiunge il Chief Product Officer Rob Bartholomew. Anche Bartholomew parla di autenticità, senza però precisare esattamente di che tipo di gioco stiamo parlando.

Alien: Isolation

Edge precisa che, sulla base di quanto detto dagli sviluppatori, questo nuovo progetto è diverso da qualsiasi cosa Creative Assembli ha realizzato in passato. Ricordiamo anche che Creative Assembly è nota soprattutto per la serie Total War, ovvero un gioco di strategia in tempo reale. Gli FPS sci-fi non sono in effetti il suo genere di punta: Alien Isolation ha però dimostrato che Creative Assembly ha molto da dire in tal senso.

Sappiamo inoltre da un annuncio lavorativo che questo gioco potrebbe essere basato su Unreal Engine 5.