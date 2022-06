PlayStation Plus, Sony sta ritirando le carte prepagate dai negozi?

Sembra che Sony stia ritirando le carte prepagate per l'abbonamento a PlayStation Plus, quantomeno dai negozi che ancora le avevano disponibili. Il passaggio alle sole ricariche digitali è infatti già avvenuto da tempo per diversi retailer, anche in Italia.

Come sappiamo, il nuovo PlayStation Plus debutterà il 23 giugno e tutto fa pensare che le due cose siano collegate, ovverosia che l'azienda abbia approfittato del rinnovo del servizio per completare il passaggio.

Stando a quanto riportato da VGC, le card risultano ancora disponibili presso catene come Best Buy e Target negli USA, mentre sono scomparse dagli scaffali di Walmart e pare che neppure Amazon le venda più.

Per quanto riguarda invece il Regno Unito, le card prepagate di PS Plus si trovano ancora presso i punti vendita Currys, mentre non sono più disponibili da Amazon, Game, Smyths o Argos e il sito ufficiale PlayStation UK non consente di acquistarle.