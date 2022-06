Nuovo PlayStation Plus dal 23 giugno: video ufficiale mostra giochi e caratteristiche

Sony ricorda a tutti che il nuovo PlayStation Plus con i suoi tre livelli di abbonamento sarà disponibile dal 23 giugno, e distribuisce un video di presentazione ufficiale che mostra giochi e caratteristiche del servizio in questione.

Mancano ormai pochi giorni al lancio del nuovo PlayStation Plus, previsto per il 23 giugno 2022, e Sony ha dunque deciso di effettuare un ripasso generale delle caratteristiche del servizio rinnovato con questo video riepilogativo.

PS Plus, il logo

In questo si parla dei tre livelli di abbonamento e dei bonus che questi comportano.

PlayStation Plus Essential è l'abbonamento base, che consente l'accesso al multiplayer online e ai giochi mensili classici dell'inizio del mese, proseguendo dunque con la tradizione vista finora. PlayStation Plus Extra presenta invece un catalogo di centinaia di giochi liberamente accessibili da tutti gli abbonati, mentre PlayStation Plus Premium aggiunge, a tutti i bonus elencati finora dei livelli precedenti, anche la possibilità di giocare vari classici dalle generazioni PlayStation precedenti, in streaming o scaricabili.

Tutto è pronto dunque per il lancio del nuovo servizio anche in Europa, dopo l'arrivo in Giappone e in Nord America: nel frattempo, abbiamo visto i giochi gratis PS5 e PS4 del PS Plus di giugno 2022, gli ultimi della vecchia giurisdizione, con le novità che inizieranno a partire da questa seconda metà del mese.