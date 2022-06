Elden Ring: giocatrice sconfigge Margit usando un'arpa come controller su PC

Margit di Elden Ring sconfitto usando un'arpa come controller? Una giocatrice appassionata del titolo di FromSoftware è riuscita nell'impresa, usando la sua arpa, ovviamente moddata per essere usata come controller.

Sostanzialmente a ogni corda era assegnata una determinata azione e la nostra eroina ha combattuto suonando. Naturale che abbia una padronanza completa dello strumento, altrimenti non sarebbe andata troppo lontana. Autrice dell'impresa è u/Lettuce4Dayz, al secolo Anna Ellsworth, che ha pubblicato anche una clip su Reddit per mostrare la sua sessione di gioco con l'arpa.

In un video su YouTube ha anche spiegato come ha configurato l'arpa per giocare. Sostanzialmente le note vengono catturata da un pickup e inviata a un'interfaccia audio, che le gira a un traduttore MIDI capace di trasformare lo strumento in una vera e propria tastiera, con tanto di mouse.

Detto questo, già sconfiggere Margit con un controller non è un'impresa semplice, ma farlo con un'arpa è qualcosa di epico. Altro che controller della Fisher Price.