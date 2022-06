Starship Troopers: Terran Command: il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile da oggi

Starship Troopers: Terran Command è disponibile da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio, pubblicato dall'editore Slitherine per l'occasione. Si tratta di uno strategico in tempo reale single player incentrato sulla saga cinematografica tratta dal libro Fanteria dello Spazio di Henlein e vede il giocatore impegnato in una serie di missioni contro gli Aracnidi, rei di non volere avere dei fastidiosi parassiti a casa loro.

In effetti ogni tanto è rinfrancante interpretare il ruolo dei cattivi. Quindi preparatevi a prendere il controllo della fanteria mobile terrestre per andare a caccia di insettoni e dei loro nidi, in un titolo che mostra di avere uno sorprendente lato narrativo.

Le caratteristiche principali del gioco parlano di decine di tipi di unità con le loro abilità speciali, di gameplay tattico che tiene in forte considerazione la conformazione del terreno, di basi da espandere, rinforzi da chiamare, di esplosioni, sangue e tanti insetti.

Per il resto vi ricordiamo che Starship Troopers: Terran Command è disponibile solo per PC, acquistabile su Steam per 24,99€.