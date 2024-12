In arrivo un'espansione gratuita di Terran Command per celebrare la serie Starship Troopers

In occasione dello Slitherine Next, evento in cui annualmente annuncia tutte le sue novità in arrivo, l'editore Slitherine, insieme allo studio di sviluppo The Artistrocrats, ha svelato la nuova Territory Mode per Starship Troopers: Terran Command.

Si tratta di un'espansione gratuita che sarà disponibile all'inizio del prossimo anno, in data ancora da destinarsi, e che introdurrà nuove mappe con layout unici e basi di partenza casuali. In questo modo i giocatori potranno affrontare delle sfide inedite, affrontando anche gli assalti degli insettoni alieni su mappe appositamente progettate. Dovranno anche tenere in considerazione un nuovo tipo di risorsa: i Punti Territorio.