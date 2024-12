Finalmente l'umanità può essere sterminata in We Are Legion, il primo DLC di Terminator: Dark Fate - Defiance

Finalmente l'umanità avrà ciò che merita. No, davvero, Slitherine ha lanciato We Are Legion , il primo DLC di Terminator: Dark Fate - Defiance che ci mette nei metallici panni dei Terminator e dei loro derivati, alla ricerca di un modo per finire il lavoro di sterminio e imprigionamento degli esseri umani, che viene frenato da alcune sacche ancora attive della resistenza.

Legion

Quindi prepariamoci a guidare delle unità precise e spietate in combattimento, che rispondono in modo impeccabile agli ordini, e che oltretutto sono potenziabili e hanno delle abilità speciali, come delle utili cortine fumogene. Inoltre, in caso di difficoltà, non disdegnano di fare ricorso ai rinforzi. "Possediamo nuove armi, artiglieria a lungo raggio migliorata e abilità avanzate", spiega ancora l'addetto alle pubbliche relazioni della Legion, che ci ha inviato anche un video di gameplay di qualche minuto, che potete trovare qui di seguito.

"Abbandonate ogni speranza, umani. Nessuna resistenza è abbastanza forte per fermarci. Noi non conosciamo paura, siamo privi di difetti, e non c'è nulla che possiate fare: siamo inevitabili, siamo inarrestabili, siamo Legion." Conclude il comunicato.

Parlando di sostanza, We Are Legion include una nuova campagna single-player, un sistema di gestione dell'esercito evoluto e nuove opzioni tattiche.

Se siete interessati alla sfida, allora sappiate che attualmente Terminator: Dark Fate - Defiance è in sconto del 30% per i saldi di Slitherine. Visto che ci siete, leggete anche la nostra recensione, scritta dalla parte degli umani, ovviamente.