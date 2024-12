RuneQuest: Warlords riempie un buco durato 40 anni

"Sebbene il gioco di ruolo da tavolo RuneQuest sia stato giocato ininterrottamente nelle case di milioni di fan per oltre quarant'anni, nessun videogioco ha mai esplorato le guerre magiche e le battaglie di quel leggendario universo, almeno fino ad ora," ci racconta il comunicato stampa con l'annuncio di RuneQuest: Warlords , uno strategico a turni con elementi da gioco di ruolo sviluppato da Volmi - a Virtuos Studio, e pubblicato da Slitherine, editore specializzato in giochi strategici di alto livello.

Trailer e immagini

Uscirà nel 2025 su PC, in data ancora da destinarsi, ma già possiamo vedere il trailer di annuncio e qualche immagine catturata durante il gameplay. Iniziamo dal filmato:

E ora vediamo le immagini:

RuneQuest: Warlords è ambientato nell'universo fantasy di Glorantha, che "fornisce lo sfondo perfetto per le sue battaglie tattiche a turni." Ribadiamo comunque che non parliamo di un gioco di ruolo vero e proprio, nonostante la presenza di molte meccaniche prese dal gioco da tavolo per avere dei combattimenti il più realistici possibile, ma di uno strategico.

Slitherine ha anche annunciato che RuneQuest: Warlords utilizzerà una versione personalizzata del motore già visto in azione in Warhammer 40,000: Battlesector.

"Siamo davvero entusiasti di sviluppare RuneQuest: Warlords con Volmi e Chaosium. Siamo certi che i milioni di fan del gioco da tavolo RuneQuest troveranno in Warlords un'evoluzione naturale dei videogiochi strategici su PC. Allo stesso tempo, tanti appassionati di strategia scopriranno il profondissimo sistema di RuneQuest attraverso il nostro videogioco," ha dichiarato Giulia Sellitto, Marketing Manager di Slitherine.

"Siamo onorati ed entusiasti di portare il leggendario gioco da tavolo RuneQuest nel mondo dei videogiochi! Il nostro team ha riversato passione e creatività in questo progetto, e non vediamo l'ora che sia i fan di lunga data, che i nuovi giocatori si immergano nell'avventura. Collaborare con Slitherine e Chaosium è stato un viaggio incredibile, e speriamo che vi divertiate a giocare tanto quanto noi ci siamo divertiti a crearlo!" ha detto Nataliia Pravdiuk, Game Producer di Volmi - a Virtuos Studio.

Ma di cosa parla RuneQuest: Warlords? I giocatori prenderanno il comando delle tribù di Talastar, assumendo il ruolo di signori della guerra, per guidarle attraverso una campagna single-player avvincente composta da 18 missioni. Combatteranno per la sopravvivenza contro le implacabili orde del Caos, incontrando personaggi iconici dell'universo di RuneQuest come Ketill Occhio Bianco, Hakon il Nuotatore, Wovandor, e Ralzakark. Useranno inoltre i potenti incantesimi degli Stormwalker e gli Shadow Cats, con le loro ferocissime cariche. Lotteranno nelle regioni attorno al fiume Sramake, a ovest del celebre Dragon Pass. Saranno riprodotte tutte e tre le fazioni di RuneQuest: Warlords: i Talastar, le Orde del Caos e l'Impero Lunare, ciascuna con le sue caratteristiche uniche.

Oltre alla modalità single player, ci saranno anche una modalità schermaglia e varie arene multiplayer, in cui i giocatori potranno scegliere una delle tre fazioni disponibili.