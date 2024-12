GTA 6 e Nintendo Switch 2 salveranno il mercato dei videogiochi, certo: ma è una buona notizia?

GTA 6 e Nintendo Switch 2 salveranno il mercato dei videogiochi? Diciamo che è molto, molto probabile se consideriamo che si tratta da una parte del nuovo capitolo di uno dei franchise di maggior successo nella storia di questo medium, dall'altra del successore di una piattaforma che figura attualmente al terzo posto nella classifica delle console più vendute di sempre.

Tuttavia, proprio alla luce della natura di questi prodotti, è davvero una buona notizia che siano loro a dover svolgere questo compito? Un sequel che ribadisce la formula che Rockstar Games sa realizzare così bene e una macchina apparentemente disegnata in piena continuità con il modello precedente, in maniera anche piuttosto inedita per Nintendo?

Nessuna sorpresa e nessuna rivoluzione, insomma: a rilanciare l'industria ci penserà la consueta evoluzione di marchi ed esperienze straordinariamente ben collaudati, cosa di cui sarebbe certo assurdo lamentarsi ma che lascia un po' di amaro in bocca rispetto a ciò che fino a qualche anno fa immaginavamo potesse accadere.

Sì, perché la realtà virtuale alla fine della fiera si è confermata essere una nicchia e Sony ha clamorosamente fallito il suo rinnovato tentativo di renderla mainstream con PlayStation VR2, i metaversi non si sono mai concretizzati e, in generale, ci si è ben presto resi conto che quelle soluzioni non rappresentavano davvero il futuro.