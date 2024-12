Apple potrebbe finalmente lanciare un MacBook con connettività cellulare?

Nel 2007, Apple aveva già sviluppato un prototipo funzionante di MacBook con connettività cellulare, un esperimento che avrebbe potuto segnare una svolta nella portabilità dei laptop. All'epoca, Steve Jobs dichiarò che il progetto era stato accantonato per due motivi principali: lo spazio necessario per integrare la tecnologia avrebbe limitato il design e gli utenti sarebbero stati vincolati a un unico operatore. Quello che non era noto, però, è che Apple non si era fermata alle ipotesi. Il prototipo, che venne venduto anni dopo su Craigslist, era dotato di un'antenna esterna e rappresentava un primo tentativo di portare la connettività cellulare sui MacBook. Con l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni, molti degli ostacoli identificati da Jobs non sono più rilevanti.

Perché oggi è il momento giusto Rispetto al 2007, i progressi nella miniaturizzazione dei componenti e nella flessibilità delle reti cellulari hanno reso possibile ciò che all'epoca era considerato impraticabile. Ad esempio, il modem sviluppato da Apple per il prossimo iPhone SE dimostra che è possibile integrare una connettività cellulare potente in un dispositivo compatto senza sacrificare il design. Un MacBook Air del 2024. Inoltre, con l'introduzione delle eSIM, non c'è più bisogno di legare i dispositivi a un operatore specifico. Gli utenti possono scegliere, cambiare e gestire i propri piani dati con facilità, rendendo un MacBook con connessione cellulare una soluzione pratica per chi lavora in mobilità o in aree con scarsa copertura Wi-Fi.