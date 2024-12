Apple potrebbe essere al lavoro su un modem 5G proprietario per i nuovi iPhone e iPad

Apple: modem 5G proprietario dal 2025?

Secondo un nuovo report di Bloomberg trapelato in rete nelle ultime ore, la compagnia di Cupertino sarebbe attualmente al lavoro sulla realizzazione di tre varianti di modem proprietari. I primi dispostivi a montarli saranno molto probabilmente iPhone SE 4 e iPhone 17, entrambi previsti in uscita l'anno prossimo. Ogni variante del modem proprietario presenterà livelli diversi di prestazioni ed efficienza.

Modem 5G proprietario

Tale cambiamento, seppur significativo, non sarà di certo esente da limitazioni, almeno nel primo periodo. La prima variante del modem 5G della compagnia non offrirà le stesse prestazioni e velocità dei rispettivi modem Qualcomm, portando dunque ad utilizzarlo esclusivamente sui modelli entry-level di iPhone e iPad. La variante "entry-level" del modem 5G non presenterà infatti il supporto a mmWave, una nuova tecnologia che sarà invece esclusiva dei modelli top di gamma di iPhone e iPad previsti in arrivo nel corso del 2026. In base a quanto dichiarato dall'analista di Bloomberg, Mark Gurman, le prime varianti dei nuovi modem offriranno una velocità massima in download pari a 4 Gpbs, di gran lunga inferiore se rapportata ai corrispettivi modem Qualcomm.