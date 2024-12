Microsoft Flight Simulator 2024 fa partire le esplorazioni del mondo, tra gite in barca e scalate sull'Everest

La nuova funzionalità che consente di muoversi a piedi in Microsoft Flight Simulator 2024 ha dato il via, come era prevedibile, a una nuova interpretazione della simulazione di volo di Microsoft e Asobo, con testimonianze online di utenti che la utilizzano in varie maniere per girare il mondo, come dimostrano video su gite in barca alle Bahamas e scalate dell'Everest, tanto per riportarne un paio.

In effetti, l'idea di una simulazione dell'intero globo terrestre in scala 1:1 può dare il via a una sorta di nuovo tipo di turismo.

Qui sotto potete vedere alcuni di questi esempi, ma si tratta solo di piccoli assaggi di quello che è possibile fare all'interno di Microsoft Flight Simulator 2024, che potrebbe essere usato come base per vere e proprie serie di video con esplorazioni varie, o addirittura giochi dentro alla simulazione, magari con un po' di lavoro da parte dei modder.