Svelati i requisiti di Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered per PC

Come segnalato da DSOGaming, Aspyr ha confermato i requisiti di sistema della versione PC di Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, che sarà disponibile a partire dal 10 dicembre, ovviamente anche su Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox.

Non vengono indicati i target di risoluzione e framerate delle configurazioni suggerite, ma è molto probabile che quelli raccomandati siano pensati per giocare quantomeno in risoluzione 4K e 60 fps, visto che parliamo di una remaster di giochi di vecchissima data (per quanto aggiornati graficamente con una certa cura) e dato che viene indicata una RTX 2080 o una RX 6750 contro la GeForce GT620 o la Radeon HD 8670D suggerita per i minimi. A ogni modo per averne la certezza assoluta sarà necessario attendere l'uscita del gioco da qui a pochi giorni.