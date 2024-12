Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered si mostra con un video gamplay di oltre 10 minuti

La data di uscita di Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 si avvicina a grandi passi e il canale YouTube di IGN ci propone un video gameplay di circa 12 minuti di questa raccolta rimasterizzata, che potrete visualizzare nel lettore sottostante.

La prima parte del filmato mette in scena una boss fight che chiede ai giocatori di spremere un minimo le meningi per far fronte a un colossale mostro e sfruttare a loro vantaggio le uova che fuoriescono dal suo corpo, mentre nella seconda parte vediamo un mix di esplorazione, combattimenti e puzzle ambientali. Nulla di nuovo sotto il sole per i fan che hanno già giocato i titoli originali, che comunque possono ammirare i sostanziali miglioramenti grafici apportati dal team di Aspyr, autore anche dell'ottima raccolta di remaster di Tomb Raider.