Cosa giocherete questo fine settimana? Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Legacy of Kain Remastered o altro?

Cosa giocherete questo fine settimana? Il weekend è finalmente arrivato e per molti questo significa avere più tempo da dedicare ai propri hobby e passioni, inclusi i videogiochi e noi come da tradizione siamo curiosi di conoscere i gusti e le tendenze dei nostri lettori. Sfoltirete il backlog o state passando il tempo con una delle novità uscite nell'ultima settimana?

Le altre uscite della settimana

Questa settimana è arrivato nei negozi anche Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered. Parliamo di un raccolta con le versioni tirate a lucido di questi due giochi, che ora presentano modelli, texture e VFX rifatti, miglioramenti alla telecamera e schema di comandi aggiornato, oltre a un incremento della risoluzione e framerate. Come spiegato nella nostra recensione, si tratta di un rimasterizzazione di qualità che farà la gioia dei fan di lunga data della serie e anche chi vi si avvicina per la prima volta, al netto di una struttura con molti anni sulle spalle.

Raziel in Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

Gli abbonati a Netflix da pochi giorni possono giocare senza costi aggiuntivi a Monument Valley 3, il nuovo capitolo della celebre serie di puzzle game realizzata Ustwo Games che continua la tradizione offrendo un'esperienza unica. I giocatori seguono le avventure di Noor, un'apprendista custode della luce, che deve trovare una nuova fonte di energia per salvare la sua comunità da un mondo in cui la luce sta svanendo. Il gioco introduce nuove meccaniche, come la navigazione su una barca a vela, che enfatizzano l'esplorazione e arricchiscono l'esperienza di gioco.

E dunque, con quali giochi passerete il weekend? Uno di quelli che abbiamo menzionato oppure lo passerete sulle ultime novità del mese come Delta Force, Microsoft Flight Simulator 2024, Infinity Nikki e Marvel Rivals? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.