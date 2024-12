Il cosplay di Ciri da The Witcher di marukeehl festeggia l'annuncio del nuovo gioco di CD Projekt

Durante la lunga notte dei The Game Awards 2024 abbiamo visto tantissimi trailer e annunci sorprendenti. Sapevamo da tempo che CD Projekt stava lavorando a The Witcher 4 ma ora finalmente abbiamo visto il primo filmato ufficiale, che svela la presenza di Ciri nel ruolo di protagonista. Per l'occasione vi proponiamo il cosplay di questo personaggio realizzato da marukeehl.

Cirilla Fiona Elen Riannon, nota come Ciri, è la principessa e unica erede al trono di Cintra. Figlia dell'imperatore di Nilfgaard, Ciri discende dall'elfa Lara Dorren, il che le conferisce il leggendario Sangue Antico, permettendole di viaggiare nel tempo e nello spazio. Geralt di Rivia, il protagonista della serie, diventa il suo tutore, addestrandola nelle tecniche di combattimento degli strighi a Kaer Morhen. Oltre a essere una principessa, Ciri è una figura chiave nel destino del mondo grazie alle sue abilità uniche. La sua formazione a Kaer Morhen include non solo il combattimento, ma anche la disciplina e la resilienza necessarie per affrontare le sfide del suo destino.