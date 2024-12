Il cosplay di Tifa da Final Fantasy 7 di leo_cosplay è grintoso e pronto alla battaglia

Final Fantasy 7 Rebirth è stato uno dei giochi più apprezzati del 2024 e non a caso concorre per il titolo di Game of the Year ai The Game Awards di quest'anno. L'arrivo del nuovo gioco della serie ha riacceso anche la passione del panorama dei cosplayer. Tra le tante rappresentazioni in rete, il cosplay di Tifa firmato dal LEO, conosciuta sui social anche come leo_cosplay, è sicuramente uno dei meglio riusciti.

Tifa Lockhart è uno dei personaggi centrali di Final Fantasy 7 e della trilogia remake attualmente in corso. Amica d'infanzia di Cloud e combattente esperta di arti marziali, si è unita al gruppo ecoterrorista Avalanche, per distruggere i reattori Mako della megarcoporazione Shinra che rischiano di rovinare il mondo.