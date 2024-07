Il cosplay di Shadowheart da narga_lifestream e melamori celebra Baldur's Gate 3 ballando

Passione Shadowheart

Non c'è dubbio che Shadowheart sia uno fra i personaggi più popolari in assoluto di Baldur's Gate 3, disponibile in questo momento in offerta su Steam e GOG. Proprio per questo nel corso del tempo diverse cosplayer si sono divertire a interpretarla.

Fra i lavori più interessanti che abbiamo visto ci sono senza dubbio la Shadowheart di Irine Meier con il suo sguardo ipnotico, la Shadowheart di toriealis a cui non manca proprio nulla, la Shadowheart di Lada Lyumos con il suo che di magico e quella di Kalinka Fox che vi farà innamorare.