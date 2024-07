Dice of Arcana è il nuovo gioco degli italiani Studio Evil, che vogliono farvi perdere tutte le dita

I bolognesi Studio Evil, gli stessi tra gli altri di Super Cane Magic ZERO - Legend of the Cane Cane e Syder Arcade, hanno presentato ufficialmente Dice of Arcana , un gioco di dadi roguelike che uscirà nel quarto trimestre del 2024. Il giocatore dovrà quindi affrontare un sanguinoso viaggio dentro una carovana guidata da un burattino malvagio , i cui scopi saranno svelati nel corso dell'avventura.

Sfida all'ultimo dito

Sfida dopo sfida, ci troveremo ad affrontare delle figure arcane e occulte, collezionando dei dadi sempre più potenti, oltre a oggetti speciali che ci permetteranno di infrangere le regole del gioco. È l'unico modo per sopravvivere. Il prezzo da pagare in caso di sconfitta pare essere davvero alto, visto che ci verranno mozzate le dita.

Parte del gioco, che ricorda in qualche modo Inscryption di Daniel Mullins, sarà dedicata a cercare oggetti fuori dalla carovana, che potremo usare in vari modi. Ci saranno anche dei "terribili orrori" da affrontare, anche se non è stato specificato quali. L'importante è non far arrabbiare il burattino, perché farlo significa morire.

Vediamo quali sono le caratteristiche principali di Dice of Arcana, che inizialmente uscirà solo su PC: collezionate dadi e oggetti unici, affrontate e sconfiggete anime perdute e nemici arcani di difficoltà crescente; combinate effetti di stregoneria per dominare il gioco; entrate in diversi piani dell'esistenza per cambiare le regole; state attenti alle dita perché è facile perderle.

Il trailer di suo, che trovate più in alto, mostra le peculiari atmosfere del gioco, nonché diversi lanci di dadi. C'è anche un pagamento in dita, tanto per gradire. Se vi intriga l'idea di perderle tutte, potete aggiungerlo alla vostra lista dei desideri su Steam.