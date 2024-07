Il cosplay di Makima da Chainsaw Man firmato nymphahri è tanto affascinante quanto inquietante

nymphahri ha realizzato un cosplay di Makima da Chainsaw Man che è tanto affascinante quanto inquietante, specie nella posa ravvicinata in cui il personaggio creato da Tatsuki Fujimoto rivela il proprio sguardo penetrante.

Tratti ben noti per la spietata cacciatrice dai capelli rossi, capace di sfruttare il suo carisma e la sua bellezza al fine di manipolare le persone e ottenere ciò che desidera, rivelando in tal modo una personalità crudele e calcolatrice.

Non è un caso che nella storia di Chainsaw Man il vero ruolo di Makima resti per lungo tempo avvolto dal mistero: la donna sembra inizialmente ossessionata da Denji, che vede come un mezzo per raggiungere i propri obiettivi, ma possiede anche legami con il governo e i diavoli.