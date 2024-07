Il trailer della storia di A Quiet Place: The Road Ahead introduce i personaggi del gioco

Stormind Games e Saber Interactive hanno pubblicato il primo trailer della storia di A Quiet Place: The Road Ahead, che introduce i personaggi del gioco e l'ambientazione in cui si muovono, prima e dopo la terrificante invasione che abbiamo visto nella saga cinematografica.

I due momenti appaiono ben distinti, visto che con le creature in giro bisogna osservare un assoluto silenzio e anche gli scenari non fanno che raccontare tutto questo, attraverso segni e testimonianze di chi è passato per quei luoghi prima della protagonista dell'avventura, Alex.

Il trailer, in particolare, descrive una situazione particolarmente difficile per il personaggio che controlliamo, che si trova a dover affrontare una condizione virtualmente impossibile da sostenere in un contesto così complicato. Come andrà a finire?

La carrellata finale del video si sofferma sui risvolti action di A Quiet Place: The Road Ahead, in cui avremo modo di affrontare i mostri utilizzando diverse armi e dando vita a frenetici inseguimenti per le strade.