A Quiet Place: The Road Ahead, l'intervista al team di sviluppo italiano che sta lavorando al primo videogioco del brand

Nel firmamento di produzioni cinematografiche che mescolano sci-fi e horror, A Quiet Place occupa un posto speciale. Il film del 2018, diretto da John Krasinski, che i più ricordano per il ruolo di Jim Halpert in The Office, metteva in scena il dramma della famiglia Abbott, costretta a vivere nel silenzio più assoluto, in un pianeta Terra invaso e devastato da una misteriosa razza aliena dalla forza sovrumana e priva di vista, ma dall'udito estremamente sviluppato. La pellicola conquistò critica e pubblico grazie ad una fotografia e regia accorta, alle doti attoriali degli interpreti coinvolti, la coprotagonista è interpretata da Emily Blunt, e alla qualità dell'intreccio che seppe alternare con estrema efficacia scene d'azione a sequenze in cui i rapporti familiari venivano esplorati con la giusta dose di dramma. In un'industria in cui The Last of Us vende milioni di copie e dove si chiede a gran voce di dare un seguito ad Alien Isolation, era solo questione di tempo prima di assistere al debutto nel mondo dei videogiochi della serie di Paramount Pictures. Serie, appunto, perché dopo il secondo capitolo del 2020, ci penserà A Quiet Place - Giorno 1 a riportare i fan al cinema a partire dal prossimo 27 giugno. A farsi carico dell'oneroso compito di declinare il brand in poligoni e texture sarà l'italiana Stormind Games, noti al grande pubblico per Remothered e Batora. Abbiamo avuto la possibilità di fare qualche domanda ad Antonio Cannata, CEO, Luca Esposito, narrative designer, e Manuel Moaver, game designer, per scoprire qualcosa di più su A Quiet Place: The Road Ahead, prossimo gioco dello studio, nonché uno dei primi giochi basati su un brand hollywoodiano ad essere sviluppato in Italia.

Single player, grande attenzione alla trama A dire la verità, Saber Interactive già da tempo cerca di realizzare un videogioco su A Quiet Place. Nell'ottobre del 2021 venne annunciato tramite un tweet l'inizio dei lavori su una produzione legata alla serie che avrebbe dovuto debuttare entro la fine dell'anno successivo. Non sappiamo cosa di quel progetto sia sopravvissuto fino ad oggi, ma di sicuro, questa volta è la volta buona. Una scena del primo A Quiet Place A Quiet Place: The Road Ahead farà la gioia degli amanti del film e del genere prima che il 2024 finisca. Si tratterà di un'avventura in prima persona dalle tinte ovviamente horror, utilizzerà l'Unreal Engine 5 e potrà essere giocata su PC, PlayStation 5 e Xbox Series, a conferma di un progetto che intende essere all'avanguardia dal punto di vista tecnico e grafico. Saber Interactive e Stormind Games hanno voluto sottolineare con una certa enfasi che si tratterà di una produzione totalmente rivolta al single player, con un'attenzione particolare per la narrazione e la storia personale di Alex, la protagonista del gioco. "In una storia horror è importante che la protagonista abbia delle fragilità evidenti che la rendano vulnerabile, ma che allo stesso tempo nutra delle motivazioni granitiche che le diano la forza di andare fino in fondo in questo percorso da incubo", ci racconta Luca Esposito, il narrative designer del gioco. Per la modellazione della psicologia del personaggio sono state ovviamente prese come punto di riferimento Evelyn e Regan Abbott, madre e figlia del film originale, ma le fonti d'ispirazione sono state molteplici. "Per dare un carattere unico ad Alex abbiamo cercato fuori dalla porta di casa, trovando degli ottimi riferimenti nella stessa Lupita Nyong'o, della quale però all'epoca ignoravamo avrebbe interpretato la protagonista di A Quiet Place - Giorno 1. La conoscevamo per Noi, il film diretto da Jordan Peele, e tanto ci bastava. Anche Ree Dolly, la protagonista di Winter's Bone (interpretata da Jennifer Lawrence), e Phoebe Bridgers, famosa musicista, sono state reference importantissime. Phoebe in particolare è un'artista estremamente genuina e tenerla come riferimento ci ha accompagnato nel corso della scrittura della trama e dei dialoghi". Recentemente è stato annunciato il prequel Giorno 1, con tutta una serie di nuovi personaggi L'attenzione sull'aspetto narrativo, tuttavia, non sarà unicamente focalizzato su Alex. Lavorando a stretto contatto con Paramount Pictures, il team ha dato forma e vita ad altri personaggi che arricchiranno l'avventura. "D'altronde, uno dei nostri obiettivi principali è stato quello di restituire il più possibile la sensazione di trovarsi nel mondo di A Quiet Place, così come lo abbiamo imparato a conoscere con le vicende della famiglia Abbott. Molte ambientazioni e situazioni sicuramente risulteranno familiari, senza però mai cadere nel citazionismo didascalico. Abbiamo voluto creare un titolo che avesse una sua personalità e che allo stesso tempo ben si amalgamasse con l'universo narrativo di A Quiet Place". Il tema principale sarà estremamente affine a quello dei film. I rapporti umani, in particolar modo quelli familiari, saranno il perno narrativo attorno cui ruoterà l'intera vicenda. La trama avrà a che fare con il pentimento e il perdono, con momenti drammatici estremamente toccanti, in cui verrà messa in discussione l'etica di Alex, così come ogni storia fantascientifica e post-apocalittica dovrebbe fare del resto. Non solo. "L'impossibilità di comunicare e di esprimersi diventa un ostacolo emblematico, non solo per la sopravvivenza del singolo, ma anche per la fragile integrità dei rapporti umani", sottolinea Luca.

Alex trasporta un sacco pieno di sabbia. Ancora non sappiamo quanta interazione con gli scenari sarà consentita e richiesta in A Quiet Place: The Road Ahead La struttura del gioco sembra inoltre rispettare una visione univoca, estremamente focalizzata, senza deviazioni sul percorso, segno di come Stormind Games si sia concentrata in ogni minimo dettaglio sulla scrittura di Alex e di tutto ciò che le ruoterà attorno. Lo stesso Luca ci conferma la cosa: "per A Quiet Place: The Road Ahead abbiamo deciso di costruire una narrativa lineare, in modo da poter imbastire un intreccio ben definito che andasse a toccare le tematiche del gioco nel modo in cui volevamo, concentrandoci su quelle che sono le vicende che abbiamo deciso di raccontare, in accordo anche alla supervisione di Paramount".