A Quiet Place: The Road Ahead annunciato con un trailer per PS5, Xbox e PC dal team italiano Stormind Games

Saber Interactive e gli sviluppatori italiani di Stormind Games hanno annunciato A Quiet Place: The Road Ahead, un'avventura horror in prima persona attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC e basata sulla celebre serie cinematografica A Quiet Place. Non è stata indicata una data di uscita precisa, ma il titolo dovrebbe arrivare sul mercato nei "prossimi mesi", quindi non è da escludere una pubblicazione entro la fine dell'anno.

The Road Ahead racconterà una storia originale in cui vestiamo i panni di una giovana sopravvissuta che deve cavarsela in un mondo post-apocalittico dove gli umani sono diventati la preda di mostruose creature che sfruttano un udito incredibilmente sensibile per cacciare. Per questo motivo sarà necessario muoversi furtivamente nelle ambientazioni cercando di non fare alcun rumore, creando diversivi e nascondendosi quando possibile.