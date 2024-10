Il gameplay di A Quiet Place: The Road Ahead in un video con i primi minuti del gioco

Ci sono inevitabilmente degli spoiler andando avanti nel video, dunque occhio: se avete intenzione di giocare A Quiet Place: The Road Ahead, meglio non rovinarvi le sorprese.

Nelle sequenze successive, che si svolgono circa cento giorni dopo, lo scenario cambia in maniera radicale: Alex e Martin vagano nella pioggia e si trovano a dover esplorare un insediamento, facendo sempre attenzione a non emettere rumori che possano farli individuare dalle creature che hanno invaso il mondo.

Nella fase iniziale della campagna, la protagonista Alex e il suo ragazzo, Martin, si trovano in campagna quando all'improvviso accade qualcosa e i due si separano. Non si tratta però dell'invasione, bensì semplicemente di un flashback che funge anche da tutorial per le funzionalità di base del gameplay.

Una produzione di un certo livello

Disponibile da ieri su PC, PS5 e Xbox Series X|S, A Quiet Place: The Road Ahead sembra esprimere in queste sequenze un valore produttivo non indifferente, portando sullo schermo ottimi personaggi e una resa convincente degli scenari: davvero un gran bel lavoro per Stormind Games.

Il prezzo ridotto del gioco, pari a soli 29,99€ su tutte le piattaforme, rappresenta inoltre un interessante incentivo all'acquisto, a maggior ragione per chi conosce la saga cinematografica di A Quiet Place e ne ha apprezzato le storie, i personaggi e l'ambientazione.