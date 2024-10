A Quiet Place: The Road Ahead è disponibile, il trailer di lancio impone il silenzio

Il trailer di lancio di A Quiet Place: The Road Ahead ci ricorda che il gioco è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 29,99€, e si prepara dunque a catapultarci nell'inquietante universo narrativo della saga cinematografica di A Quiet Place.

Il video presenta una carrellata di sequenze in cui il nostro personaggio, una studentessa di nome Alex, si trova a esplorare diversi scenari utilizzando un rilevatore che le consente di individuare l'eventuale presenza di creature aliene nelle vicinanze.

Nel gioco ci saranno tuttavia momenti in cui finiremo per rivelare la nostra presenza al nemico e non potremo fare altro che scappare e nasconderci, come capita appunto anche nella parte conclusiva del trailer di A Quiet Place: The Road Ahead.