Dragon Ball: Sparking! Zero è primo in UK considerando vendite fisiche e digitali

Dragon Ball: Sparking! Zero ha debuttato in prima posizione in UK se si considerano sia le vendite fisiche che quelle digitali: lo ha rivelato Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, pubblicando una top 5 diversa da quella che abbiamo visto un paio di giorni fa. Eccola:

Dragon Ball: Sparking! Zero EA Sports FC 25 Undisputed Silent Hill 2 Metaphor: ReFantazio

Alla luce dei dati completi e vista la sempre maggiore incidenza del digitale, l'atteso tie-in sviluppato da Spike Chunsoft si è dunque preso la vetta della classifica, superando EA Sports FC 25 (che scende in seconda posizione) e Silent Hill 2 (ora quarto).

Allo stesso modo, hanno guadagnato terreno sia Undisputed che Metaphor: ReFantazio: il gioco di boxe è passato dal quinto al terzo posto, mentre il nuovo jRPG prodotto da Atlus ha guadagnato anch'esso due posizioni, diventando quinto.