Silent Hill 2 supera a sorpresa Dragon Ball: Sparking! Zero nella classifica fisica del Regno Unito

È comunque davvero strano vedere Silent Hill 2 sopra Dragon Ball: Sparking! Zero, considerando come la serie Konami sia celebre ma sempre stata alquanto di nicchia, almeno rispetto al richiamo che può avere un gioco su Dragon Ball, oltretutto atteso come quest'ultimo capitolo.

EA Sports 25 sempre in testa, cala Zelda e crolla Astro Bot

EA Sports FC 25 domina la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito, senza grandi sorprese, ma subito sotto troviamo dunque Silent Hill 2, il remake di Bloober Team che ha convinto veramente tutti, a quanto pare.

In terza posizione c'è dunque Dragon Ball: Sparking! Zero, mentre fuori dal podio persiste Hogwarts Legacy. Vediamo la top 10:

EA Sports FC 25 Silent Hill 2 Dragon Ball: Sparking! Zero Hogwarts Legacy Undisputed The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Metaphor: ReFantazio Mortal Kombat 11 Ultimate Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom scende in sesta posizione mentre l'altra new entry di grosso calibro, Metaphor: ReFantazio si piazza direttamente in settima posizione.

Da notare anche il crollo di Astro Bot, che passa dalla terza alla dodicesima posizione, uscendo dalla top ten.