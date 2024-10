Wayfinder ha una data di uscita in versione definitiva, fuori dall'early access è un gioco tutto nuovo

Wayfinder ha concluso il suo complicato percorso in accesso anticipato trovando infine una versione definitiva che si presenta decisamente diversa, quasi un gioco tutto nuovo con una data di uscita fissata per il 21 ottobre su PC e PS5.

Sviluppato da Airship Syndicate, Wayfinder era stato lanciato in early access come MMO, incontrando peraltro diversi problemi all'uscita, tra instabilità dei server e polemiche legate al sistema di micro-transazioni e rimanendo infine pure privo di publisher vista la chiusura della divisione di publishing di Digital Extreme.

Tuttavia, il team non si è dato per vinto e ha continuato a lavorare sul gioco, rielaborandolo in maniera profonda e rilanciandolo ora con la versione 1.0, in arrivo il 21 ottobre come action RPG single player con multiplayer cooperativo.