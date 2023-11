Digital Extremes: licenziamenti nel publisher di Warframe e Wayfinder

Un'altra compagnia che si ritrova invischiata in problemi economici e licenziamenti è Digital Extremes, etichetta legata da sempre a Warframe, che di recente si era espansa in ambito publishing e che deve invece ridimensionare le prospettive, con lo stop al supporto per Wayfinder.

Non ci sono ancora comunicazioni precise, ma sembra che i licenziamenti in corso presso Digital Extremes non coinvolgano più di tanto l'organico degli sviluppatori, che continuano il loro impegno su Warframe.

I tagli di personale dovrebbero dunque riguardare il ramo dedicato al publishing e i progetti esterni, in particolare per quanto riguarda Wayfinder il cui supporto verrà chiuso da parte di Digital Extremes.