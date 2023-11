PS5 + Call of Duty Modern Warfare 3: il bundle è disponibile su Amazon, ancora in sconto

Tramite Amazon Italia possiamo ora sfruttare l'offerta ufficiale di Sony per il bundle di PS5 e Call of Duty Modern Warfare 3 . Il pacchetto è disponibile da oggi, 10 novembre 2023, ed è già il più venduto su Amazon Italia nella categoria console PlayStation 5. Potete trovarlo a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo bundle è 619.99€. Il prezzo attuale è parte di una promozione ufficiale, quindi non sarà possibile trovarlo a un prezzo inferiore tramite le offerte di Amazon. Questo pacchetto è venduto e spedito da Amazon Italia.

I contenuti del bundle di PS5

Il bundle di PS5 include anche i cavi, il controller e il gioco in digitale

Il bundle di PS5 e Call of Duty Modern Warfare 3 include una console in versione standard, ovvero con lettore ottico, e un codice download del videogioco di Activision Blizzard. Inoltre, come sempre, include un controller DualSense, il cavo per la sua ricarica, il cavo HDMI per la connessione audio-video e il cavo di alimentazione per la console.

Inoltre, con ogni PS5 è inclusa una copia digitale (il download parte in automatico all'avvio della console) di Astro's Playroom, un platform 3D che permette di mettere alla prova le funzioni uniche del DualSense e scoprire la storia di PlayStation.