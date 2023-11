Braid Anniversary Edition ha una data d'uscita su PC, console e mobile, cancellato su Switch

Braid Anniversary Edition torna a sorpresa in scena e lo fa con una data d'uscita, che giunge a distanza di anni dall'annuncio ed è fissata per il 30 aprile 2024 su PC, PlayStation, Xbox e piattaforme mobile, mentre il gioco è stato cancellato nella versione Nintendo Switch.

Braid Anniversary Edition era stato annunciato nel 2020 con uscita prevista per il 2021, ma si è poi completamente perso per strada.

Oggi, lo sviluppatore Thekla che si sta occupando della riedizione ha interrotto il silenzio radio per annunciare invece la data d'uscita fissata per il prossimo anno, con alcune variazioni in termini di piattaforme.

Braid Anniversary Edition arriverà dunque il 30 aprile 2024 su PC, PlayStation 5, Xbox Series x|S, PlayStation 4, Xbox One, iOS e Android, mentre la versione Nintendo Switch è stata cancellata. Le versioni mobile verranno distribuite attraverso l'abbonamento a Netflix.