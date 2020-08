Braid Edizione Anniversario annunciato con un trailer dallo State of Play

Il meraviglioso Braid, uno dei migliori platform in 2D della scorsa generazione torna su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Windows, Mac, e Linux con un'Edizione Anniversario riveduta e corretta per la current gen. Questa riedizione uscirà nel 2021 ed è stata annunciata con un trailer allo State of Play di agosto.

Tutti coloro che si fossero persi questo capolavoro potrebbero apprezzare questo ritorno. Braid è, senza mezze misure, un vero e proprio capolavoro in 2D per ispirazione artistica, design e persino storia.

Il gioco non è solo un'edizione riproposta ad una risoluzione maggiore, ma sono stati ridisegnati gli sprite, migliorare le animazioni e persino riarrangiate le musiche.

Non si tratta di uno stravolgimento del gioco originale, ma un lavoro certosino per renderlo più pulito e adatto all'attuale e alla prossima generazione di console, anche attraverso un maggior livello di dettaglio e una maggiore pulizia.

Braid Edizione Anniversario arriverà nei primi mesi del 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Windows, Mac e Linux. Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito ufficiale.

