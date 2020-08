Hitman 3 su PlayStation VR in video allo State of Play, con tutta la trilogia

Hitman 3 è tornato a mostrarsi in un video gameplay nel corso dello State of Play di questa sera, con supporto per PlayStation VR che verrà esteso a tutta la trilogia.

Hitman 3, annunciato su PS5 nel corso della presentazione iniziale della next gen Sony, è tornato dunque a mostrarsi con un piccolo frammento di gameplay che ha mostrato il gioco vero e proprio, visualizzato direttamente in realtà virtuale.

Hitman 3 non ha ancora una data di uscita precisa ma arriverà nel mese di gennaio 2021 con la possibilità di essere giocato interamente su PlayStation VR, così come il resto della trilogia.

Nel video gameplay vediamo una parte di una missione all'interno di una sorta di locale o edificio di lusso nel quale è in corso una sorta di festa o riunione di qualche tipo, con l'Agente 47 all'opera e intanto ad assassinare un obiettivo, ma tutto inquadrato in soggettiva, direttamente dalla visuale del protagonista.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo all'anteprima di Hitman 3 da parte di Tommaso Pugliese, che sul titolo di IO Interactive ha scritto:

Hitman 3 si pone l'obiettivo di concludere la nuova trilogia dedicata all'Agente 47 con sei missioni di ampio respiro, ambientate all'interno degli scenari più ampi, dettagliati e ambiziosi che il franchise di IO Interactive abbia mai visto. La necessaria continuità con le due stagioni precedenti in termini di gameplay e struttura mette sul tavolo unicamente l'esigenza di arricchire l'esperienza con qualche novità e un comparto tecnico d'eccellenza, in grado di sfruttare al meglio le caratteristiche delle console di nuova generazione. Con ogni probabilità sarà un nuovo centro per l'infallibile assassino.