Hitman 3 annunciato per PS5, uscirà a inizio 2021

Durante l'evento di presentazione di PS5 è stato annunciato Hitman 3, il nuovo titolo di IO Interactive che uscirà a inizio 2021, più precisamente a gennaio, supponiamo anche per PC e console di attuale generazione.

Il filmato mostrato non ha svelato moltissimo del gioco, limitandosi a farci intuire le atmosfere che lo caratterizzeranno. Sicuramente i fan dell'Agente 47 saranno stati felicissimi di questa novità. Noi rimaniamo in attesa di avere altri dettagli, per scoprire ad esempio se manterrà la struttura episodica dei primi due capitoli del nuovo ciclo, Hitman e Hitman 2, o se gli sviluppatori hanno optato per qualcos'altro.