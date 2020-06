Jett The Far Shore è il nuovo gioco dei SuperBrothers presentato durante lo show di lancio di PS5.

Onestamente non si è capito molto di quello che mostrerà il gamelay, se non che l'ambientazione è piuttosto affascinante, con un mix di ambientazioni vecchie e elementi futuristici, come razzi che volano.

Ci sono echi di No man's Sky, ma poco è possibile capire dai pochi secondi condivisi.

Il gioco è atteso per il 2020, quindi potrebbe essere un gioco di lancio.