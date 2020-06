Solar Ash annunciato per PS5 dai creatori di Hyper Light Drifter

Solar Ash è stato appena annunciato anche per PS5 durante l'evento Sony di stasera: si tratta del nuovo titolo sviluppato dai talentuosi autori di Hyper Light Drifter.

Conosciuto finora come Solar Ash Kingdom e già annunciato per le altre piattaforme, il gioco è ambientato su di un mondo alternativo e affascinante, e ci mette al comando di una combattente relegata per qualche motivo all'interno di questo scenario.

L'ambientazione, tutta da scoprire, non farà mancare di certo le insidie e a quel punto, è chiaro, dovremo combattere: ci aspettiamo scontri frenetici e spettacolari, considerando il curriculum del team.

Qui in calce potete vedere il nuovo trailer di Solar Ash. La finestra di uscita del gioco su PlayStation 5 è fissata al 2021.